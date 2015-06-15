Яценюк: Правительство заинтересовано в прозрачной продаже государственных активов

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире "5 канала" в воскресенье.

«Мы выступаем за приватизацию энергетических компаний, химических компаний. По приватизации ряда инфраструктурных компаний – на прозрачных условиях, - сказал глава правительства. - Наш подход простой – базовый подход - это цена. Кто больше заплатил, тот и получил».

Читайте такжеАмериканским инвесторам 13 июля представят план украинской приватизацииПри этом Яценюк добавил, что сегодня наиболее выгодное время вкладывать в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что Фонд госимущества планирует в июле-августе продать 5% акций Одесского припортового завода и по 25% акций «Днепроблэнерго», «Днепрэнерго», «Захидэнерго» и «Киевэнерго»