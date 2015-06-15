Китайские компании увеличили на 81% объем привлеченных на биржах средств

Китайские компании привлекли с начала года $97,1 млрд, что на 81% больше объема привлеченных за аналогичное время средств в прошлом году - $53,6 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание South China Morning Post.

Как пишет издание, согласно данным аналитического агентства Dealogic, количество сделок увеличилось на 77%, с 244 до 434 единиц. Около 59% всех сделок пришлось на компании с листингом на Шанхайской и Шеньчжэньской фондовых биржах.

Читайте такжеКитай резко ускорил экспансию в ЕвропеОбъем привлеченных средств за счет новых листингов взлетел до $17,1 млрд против $5,6 млрд годом ранее. При этом объем новых листингов трансграничных акций вырос на 33% до $11,5 млрд.

Шанхайский индекс Shanghai Composite на прошлой неделе превысил отметку в 5000 пунктов - впервые за последние семь лет. С начала года индекс прибавил 52%. Другой китайский биржевой индекс, Shenzhen Composite, вырос с начала года на 115%.

«На фоне рыночного роста в Китае, включая Гонконг, с апреля текущего года, многие китайские компании пользуются возникшей возможностью и привлекают средства путем прохождения листинга или публичного размещения акций», - отметил Луи Це Мин-Квон, директор VC Brokerage. По его мнению, тренд продолжится и во второй половине 2015 года.