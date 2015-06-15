Стоимость фондового рынка Китая превысила 10 триллионов долларов

Стоимость фондового рынка КНР превысила отметку в десять триллионов долларов, из-за чего китайская экономика признана самой быстрорастущей в мире, передает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стоимость акций компаний с первичным листингом в Китае составила 10,05 трлн долларов, при этом основной рост стоимости произошел в последние 12 месяцев и составил 6,4 трлн долларов.

Читайте такжеКитайские компании увеличили на 81% объем привлеченных на биржах средств Ни один рынок в мире никогда не показывал столь быстрого темпа роста за 12-месячный период, как китайский. Ожидая дальнейшего роста рынка, жители Китая часто прибегали к крупный займам, чтобы скупить акции тех или иных компаний. Нынешний показатель стоимости фондового рынка является самым высоким за последние пять лет, как и сумма задолженности по ссудам, в то время как рост экономики является самым слабым с 1990 года и составляет 7,4%.

Лидером по совокупной стоимости акций компаний остаются США, где стоимость фондового рынка составляет приблизительно 25 трлн долларов. Для сравнения, в Японии этот показатель достигает лишь 5 трлн долларов.

За пределами КНР инвесторы не проявили чрезмерного энтузиазма в отношении китайских предприятий. За последние семь дней иностранные фонды вывели с китайского рынка около 6,8 млрд долларов.