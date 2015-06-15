Стоимость фондового рынка Китая превысила 10 триллионов долларов
Лидером по совокупной стоимости акций компаний остаются США, где стоимость фондового рынка составляет приблизительно 25 трлн долларов.
Стоимость фондового рынка КНР превысила отметку в десять триллионов долларов, из-за чего китайская экономика признана самой быстрорастущей в мире, передает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Bloomberg.
Стоимость акций компаний с первичным листингом в Китае составила 10,05 трлн долларов, при этом основной рост стоимости произошел в последние 12 месяцев и составил 6,4 трлн долларов.
Читайте такжеКитайские компании увеличили на 81% объем привлеченных на биржах средств Ни один рынок в мире никогда не показывал столь быстрого темпа роста за 12-месячный период, как китайский. Ожидая дальнейшего роста рынка, жители Китая часто прибегали к крупный займам, чтобы скупить акции тех или иных компаний. Нынешний показатель стоимости фондового рынка является самым высоким за последние пять лет, как и сумма задолженности по ссудам, в то время как рост экономики является самым слабым с 1990 года и составляет 7,4%.
Лидером по совокупной стоимости акций компаний остаются США, где стоимость фондового рынка составляет приблизительно 25 трлн долларов. Для сравнения, в Японии этот показатель достигает лишь 5 трлн долларов.
За пределами КНР инвесторы не проявили чрезмерного энтузиазма в отношении китайских предприятий. За последние семь дней иностранные фонды вывели с китайского рынка около 6,8 млрд долларов.