Отток из фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю составил $66 миллионов
11:52, 15 июня 2015Фондовый рынок
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Неделей ранее ушло 66,9 миллиона долларов
Ориентированные на Россию фонды за неделю вывели $66 млн / Фото ZN.UA
Инвесторы за неделю с 8 июня по 12 июня вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 66 миллионов долларов против оттока в 66,9 миллиона долларов неделей ранее, пишет Прайм.
Об этом свидетельствуют данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре Газпромбанка.
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С начала года нетто-приток, по расчетам аналитиков Газпромбанка, составил 242 миллиона долларов.
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