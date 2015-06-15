Отток из фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю составил $66 миллионов

Инвесторы за неделю с 8 июня по 12 июня вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 66 миллионов долларов против оттока в 66,9 миллиона долларов неделей ранее, пишет Прайм.

Об этом свидетельствуют данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), приведенные в обзоре Газпромбанка.

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С начала года нетто-приток, по расчетам аналитиков Газпромбанка, составил 242 миллиона долларов.