В России трейдеры жалуются на постоянные сбои в работе Московской биржи

В России трейдеры жалуются на участившиеся сбои в работе Московской биржи, пишут "Ведомости".

По их словам, сбои происходят постоянно. В частности, 16 июня в течение трех минут Московская биржа не транслировала на валютном рынке котировки. В связи с чем трейдеры не могли реагировать на изменения стоимости доллара, рубля, евро и других валют.

Информация, которую транслирует биржа, – это основной метод получения рыночных данных с биржи для высокочастотных роботов (HFT) и "единственный метод получения полной картины всех выставленных заявок для всех участников торгов", отмечает один из трейдеров.

Читайте такжеСаудовская Аравия впервые открывает фондовый рынок для иностранцев"Трейдеры не могли получать котировки и реагировать на изменение рынка, что могло привести к значительным убыткам", – говорит частный трейдер Александр Жаворонков.

Он добавляет, что трейдеры очень устали от постоянных сбоев биржи, часть из которых она не признает сбоем и не публикует информацию или объясняет "сетевыми проблемами".

Московская биржа пока не объяснила неполадки на валютном рынке.

Только вчера у биржи был двухчасовой сбой в торговле фьючерсами и опционами (срочный рынок).

В дневную сессию биржа сообщала о некорректном отображении справочной информации, транслируемой торговой системой срочного рынка, но торги не останавливала.