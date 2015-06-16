Горнорудная Ferrexpo Жеваго реструктуризирует еврооблигации-2016

Швейцарская горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, получила согласие инвесторов на реструктуризацию 285,7 млн долл. долга по еврооблигациям с погашением в апреле 2016 года за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, указанная сумма долга осталась после неполного обмена еврооблигаций с погашением в 2016 году на 500 млн долл. в феврале текущего года.

В сообщении отмечается, что 15 июня Ferrexpo получила заявки на реструктуризацию от держателей ценных бумаг на 84,5% от суммы в 285,7 млн долл., при этом 99,4% из них поддержали реструктуризацию. В компании напомнили, что в предложении по обмену для принятия решения необходимо было собрать минимум 75% заявок.

Предложение об обмене оставшихся бумаг будет действительным до 30 июня.

В Ferrexpo сообщили, что если обмен будет успешно завершен, то евробонды на 285,7 млн долл. будут обменяны на новые ценные бумаги с общей суммой 185,7 млн долл., а держателям бумаг выплачено почти 100 млн долл. наличными.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo в феврале получила заявки на реструктуризацию 214,3 млн долл. в соответствии с поданными заявками от держателей ценных бумаг. Компания выпустила новые евробонды на 160,7 млн долл., погашаемые двумя равными траншами 7 апреля 2018 года и 7 апреля 2019 года, при этом уплатила 53,6 млн долл. вознаграждения инвесторам, которые согласились на обмен. Ставка купона по евробондам была повышена до 10,375% с 7,875% годовых.

Ferrexpo в январе-марте 2015 года сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 58,4 млн долл.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее.