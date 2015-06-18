Минагропрод не планирует приватизацию лесхозов

«Мы разгосударствления по Лесагентству не делаем, и мы не поддерживали вынесение любых лесхозов на приватизацию. Это серьезный вопрос и принципиальная позиция министерства», - сказал Павленко на брифинге в Кабинете министров.

В то же время, также присутствовавший на пресс-конференции глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослесагентство) Александр Ковальчук уточнил, что в рамках реформы лесной отрасли планируется объединение лесхозов в единую вертикально интегрированную корпорацию.

«Согласно коалиционному соглашению, в процессе реформирования отрасли планируется создание вертикально интегрированного хозяйственного субъекта», - подчеркнул Ковальчук.

Помимо этого, Павленко также отметил, что главными задачами Гослесагентства на сегодняшний день являются бесперебойное обеспечение поставок лесоматериалов для нужд украинской армии в зону АТО, борьба с теневыми схемами и коррупцией в отрасли, а также недопущение незаконной вырубки лесов.

Как сообщал УНИАН, 12 мая текущего года Кабинет министров утвердил перечень госпредприятий, подлежащих приватизации в 2015 году. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

В начале июня Минагропрод рекомендовал первые 100 государственных сельскохозяйственных предприятий к приватизации в рамках проводимой министерством политики разгосударствления неэффективных активов.

В общей сложности Минагропрод рассчитывает приватизировать в 2015 году до 180 подконтрольных министерству аграрных предприятий.