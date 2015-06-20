Абромавичус анонсировал начало приватизации в Украине

До конца года украинское правительство планирует продать первые государственные предприятия, цитирует слова министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса информагентство Reuters, передает Deutsche Welle.

По его словам, крупнейшая компания из более чем 350-ти, которые должны быть выставлены на продажу, - это производитель удобрений "Одесский припортовый завод". Он, по мнению министра, может быть продан за 500 миллионов долларов. Сотни миллионов долларов, по его словам, Киеву может принести продажа энергетической компании "Центрэнерго". Спрос на компании существует как в Украине, так и за ее пределами, сказал Абромавичус агентству.

Так, например, французская компания Gaz de France выразила заинтересованность в покупке "Центрэнерго". "Это актив, который в идеальной ситуации стоил бы значительно больше, чем сейчас", - сказал министр.

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Абромавичус также сообщил, что в вопросе приватизации страна стоит на пороге очень трудных решений. По его словам, многие компании, такие как угольные шахты, убыточные и могут иметь отрицательное значение собственного капитала (стоимость активов после погашения обязательств - Ред.). За это ожидаются дебаты о том, следует ли продавать такие компании за "одну гривню".

Правительство Украины пытается собрать средства, чтобы укрепить украинскую экономику, которая находится на грани банкротства и нуждается в международной помощи, напоминает агентство.

По данным Reuters, представители правительства в этом году хотят провести ряд международных конференций с целью привлечения инвестиций в Украину. В частности, 13 июля в Вашингтоне состоится украинско-американская инвестиционная конференция.