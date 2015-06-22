Российские компании выпали из сотни крупнейших в мире

Российские компании в рейтинге Financial Times по рыночной капитализации вернулись на 10 лет назад.

Об этом пишут "Ведомости".

Как пишет издание, два года назад ни одной российской компании не осталось в топ-50, в 2014 году семь представителей России по совокупной капитализации оказались на последнем месте среди стран БРИК, а в этом году россиян нет даже в первой сотне. «Газпром» в глобальном списке опустился с 83-го место на 170-е с капитализацией в $56,57 млрд, а Сбербанк, занявший год назад 177-е место, вовсе покинул его.

Данные для рейтинга ежегодно снимаются на закрытии торгов 31 марта, капитализация - в долларах (по курсу того же дня), учитываются компании не менее чем с 15% акций в свободном обращении.

Российских компаний в глобальном списке всего пять. В 2005 году Россия дала в список четыре компании, позже их всегда было более пяти. По совокупной капитализации компаний ($197,9 млрд) Россия на 19-м месте; в 2014 г. была 16-й с $351,48 млрд.

На позиции россиян повлияли девальвация, падение фондового рынка из-за кризиса и санкций (долларовый индекс РТС за год по 31 марта потерял 28,2%) и обвал цен на нефть.

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Но не все нефтяники пострадали от падения цен на нефть. Капитализация PetroChina выросла почти на $109 млрд, и она поднялась с 16-го на 6-е место (а в рейтинге крупнейших компаний развивающихся стран занимает 1-е место). Китайский рынок вообще быстро растет: за год по 31 марта Shanghai Composite вырос на 84,9% в долларовом выражении.

В 2014 г. Китай занимал 5-е место с 18 компаниями с капитализацией $1,41 трлн, теперь 2-е – с 37 компаниями за $2,76 трлн. США укрепили позиции – 209 компаний за $15,67 трлн.

Развитые страны уже несколько лет обыгрывают развивающиеся: индекс MSCI World вырос на 4%, а MSCI Emerging Markets упал на 2%. Сворачивание программы денежного стимулирования ФРС США и укрепление доллара вызвали чистый отток капитала с 15 крупнейших развивающихся рынков за июль 2014 г. – март 2015 г. в размере $600,1 млрд, по данным NN Investment Partners. В прошлый кризис – с июля 2008 г. по март 2009 г. – утекло всего $545,2 млрд.