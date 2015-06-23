Аграрный фонд планирует до конца года выпустить евробонды на $200 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Аграрного фонда Андрей Радченко.

«Если говорить о внешнем заимствовании, то это сумма 200 млн долл., возможно, потом ещё 200 млн долл. Следующие 200 млн долл. – это уже следующий год, но 200 млн долл. мы хотели бы привлечь уже в этом году», - сказал Радченко.

Он также отметил, что помимо этого Аграрный фонд намерен в ближайшее время осуществить выпуск облигаций внутреннего займа на общую сумму до 5 млрд грн. При этом Радченко уточнил, что доходность по внутренним облигациям может быть до 18%, по евробондам – до 12% годовых.

Необходимость привлечения указанного финансирования, по словам Радченко, вызвана дефицитом оборотных средств в компании.

«Аграрному фонду, если брать весну следующего года, не будет хватать финансовых ресурсов до 5 миллиардов гривен. В связи с этим фонд начал активно проводить работу по привлечению заимствований как внутри Украины, так и на внешних рынках», - уточнил Радченко.

При этом он добавил, что в настоящее время продолжается переговорный процесс с потенциальными инвесторами, также совместно с Минфином и Нацбанком разрабатывается документация для регистрации проспекта эмиссии и начала размещения облигаций.

Помимо этого, глава Аграрного фонда уточнил, что зарегистрировать эмиссию еврооблигаций фонд планирует в Англии, для чего намерен создать в Лондоне дочернее предприятие. При этом Радченко подчеркнул, что спрос на облигации Аграрного фонда есть, поэтому они, по его мнению, будут выкуплены в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко сообщил, что Аграрный фонд ведет консультации с Министерством финансов относительно выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд грн для финансирования форвардной кампании фонда. При этом он не озвучил возможные сроки завершения консультаций с Минфином и непосредственно срок выпуска ценных бумаг.

Справка УНИАН. Аграрный фонд основан в 2005 году. В 2013 году на его базе создано ЗАО «Аграрный фонд». В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки, а также функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе.