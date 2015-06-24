Индекс Nikkei обновил 19-летний максимум на фоне восстановления экономики Японии

Nikkei 225 - один из основных индексов Токийской фондовой биржи 24 июня обновил 19-летний максимум на фоне признаков восстановления экономики Японии, передает Reuters.

Так, индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%, до 20878,45 пункта. При этом в ходе торгов он достигал отметки 20953 пункта, обновив максимум с 1996 года - 20922 пунктов. Еще один японский индекс - Topix вырос на 0,26%, до 1680,78 пункта.

Читайте такжеЯпония намерена контролировать использование средств, предоставленных правительству Украины - посолЯпонские акции в течение 2015 года демонстрировали резкий рост - приблизительно на 20% с начала года на признаках восстановления третьей по величине экономики в мире.

Положительный эффект для фондового рынка имеют ожидания, что Греция сможет договориться с кредиторами.