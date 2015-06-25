Российский рынок открылся падением акций и рубля

Российский рынок акций открылся падением. По данным торгов на Московской бирже, индекс ММВБ уже упал на 0,19%, до 1648,76 пункта, индекс РТС снизился на 0,18%, до 949,70 пункта.

Читайте такжеВ России трейдеры жалуются на постоянные сбои в работе Московской биржиКроме того, с начала торгов растет курс доллара - уже поднялся на 44 коп., до 54,88 руб. Евро вырос на 43 коп., до 61,49 руб.