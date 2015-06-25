Украина по-прежнему считает "российские" бонды коммерческим долгом

Украина по-прежнему считает свой долг Российской Федерации в объеме 3 млрд долл., оформленный в виде евробондов правительства, коммерческим долгом и призывает не спекулировать позицией ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в этом вопросе.

Об этом журналистам сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило о том, что МВФ предлагает Украине отнести «российские» бонды к госдолгу, подлежащему реструктуризации и на который не может распространяться мораторий на выплату.

«Такого решения МВФ не было. Я прошу – посмотрите на сайт МВФ и на цитаты главы или заместителя главы МВФ по этому вопросу. Все есть. Ничего не изменилось», - сказала министр.