МВФ не обсуждает статус "российских" бондов - представитель Фонда

Вопрос определения статуса бондов, выпущенных правительством Украины на 3 млрд долл. и переданных правительству Российской Федерации в декабре 2013 года, не является предметом обсуждения для Международного валютного фонда, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

В частности, отвечая на вопрос о том, считает ли МВФ эти бонды государственным долгом Украины или частным долгом, Райс отметил: «Я знаю, что на этот счет есть разные точки зрения. Но это не предмет обсуждения для нас (для МВФ - УНИАН). Украина, как вы знаете, выплатила купон, поэтому все остается, как есть», - сказал Райс.

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Украина по-прежнему считает свой долг Российской Федерации в объеме 3 млрд долл., оформленный в виде евробондов правительства, коммерческим долгом и призвала не спекулировать позицией ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в этом вопросе.

Читайте такжеУкраина "теоретически" может объявить мораторий на выплату долгов в конце июля - Яресько

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация является одним их крупнейших владельцев украинских долгов в списке к реструктуризации. Москва претендует на возврат своих средств в декабре этого года и неоднократно заявляла, что не намерена принимать участия в реструктуризации, ожидая оплаты долга в срок. Условия выпуска евробондов для РФ предполагают, что Россия может потребовать возврата своего долга досрочно, в том числе при превышении госдолга Украины 60% ВВП страны. По этой причине Украина 22 июня заплатила России 75 млн долл. купонного дохода по этим евробондам, чтобы избежать кросс-дефолта и не сорвать переговоры с остальными кредиторами.