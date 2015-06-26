Фонд госимущества утвердил список из 30 предприятий для приватизации в этом году

Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда.

В частности, планируется приватизация 100% государственной доли в «Президент Отеле», 99,994% госдоли в «Украинском банке реконструкции и развития», 99,659% - в «Украинской энергосберегающей сервисной компании, 51% - в страховой компании «Спецэксимстрах», 50,45% - в предприятии «Керамнадра».

Кроме того, в перечень вошли Государственный научно-производственный комплекс заготовки и хранения автологической крови и ее компонентов (госдоля - 50,998%), «Азовмаш» (50%), украино-швейцарское предприятие «Тема» (40%), кондитерское предприятие «Свит ласощив» (40%), авиакомпания «Горлица» (35,694%), Новогалещинская биофабрика (33,33%), предприятие «Торговый флот Донбасса» (25,1%), мясомолочный комбинат «Сиверский» (25%), «Одессапроект» (13,64%), «Эмальхимпром» (12,455%) и «Укрсоцбанк» (0,00004%).

При этом через региональные отделения ФГИУ будут приватизированы украино-канадское предприятие «Донбасс-либерти» (48,29%), Будилинский экспериментальный завод (23,057%) и предприятие «Липчанблок» (22,5%).

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Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-апреля с2015 года составили 113,6 млн грн, что составляет 0,7% от установленного на текущий год плана.

В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.