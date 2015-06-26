Внутренний долг "Укрзализныци" на 22 миллиарда хотят реструктуризировать к концу лета
Министерство инфраструктуры Украины прогнозирует завершение реструктуризацию внутреннего долга Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") перед частными кредиторами в размере 22 млрд грн к сентябрю этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил глава министерства Андрей Пивоварский.
"У меня сегодня была важная встреча в Нацбанке, где обсуждался вопрос реструктуризации внутренних долгов «Укразализныци». Я могу снова подтвердить, что к концу лета мы завершим реструктуризацию внутренних долгов компании», - сказал Пивоварский.
При этом он не сообщил о подробностях переговоров в Нацбанке.
Как сообщал УНИАН, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям.
Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн.
Под реструктуризацию не подпадают долги «Укрзализныци» перед официальными кредиторами, в частности, перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи.
В начале июня Мининфраструктуры сообщало, что рассчитывает летом этого года достичь договоренности с кредиторами «Укрзализныци» по внутреннему долгу компании, в частности, добиться пролонгации сроков погашения долга в рамках проведения реструктуризации.