В России курс доллара достиг максимума за последние три недели

В России в ходе торгов во вторник, 30 июня, курс доллара впервые за последние три недели поднялся до 56 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара вырос на 28 коп., до 56 руб.

Между тем, падает курс евро - на 20 коп., до 62,50 руб.

Читайте такжеЦипрас намекнул на свою отставку в случае согласия греков на помощь от ЕСКроме этого, снижаются российские биржевые индексы: индекс ММВБ уже потерял 0,2% - до 1632 пунктов, индекс РТС - 0,77%, до 920,93 пункта.

Как отмечают эксперты, на российский рынок давит ситуация с Грецией и обвал цен на нефть.