Богатейшие люди мира за день потеряли $70 миллиардов из-за падения фондовых рынков

Эти 400 богатейших людей мира в совокупности контролируют 4,2 триллиона долларов, что почти на 400 миллиардов долларов превышает ВВП Германии, сообщает Прайм.

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), средние потери составили 175 миллионов долларов на человека, но на самом деле ущерб не был равномерным. Испанский миллиардер Амансио Ортега (Amancio Ortega), который считается богатейшим человеком Европы, понес самые большие потери - он лишился 2,2 миллиарда долларов. Ущерб американского инвестора Уоррена Баффета (Warren Buffett) с состоянием в 67,1 миллиарда долларов составил 1,6 миллиарда долларов. Богатейший человек планеты Билл Гейтс (Bill Gates) лишился 1,4 миллиарда долларов.

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При этом богатейший человек в Африке - нигерийский миллиардер Алико Данготе (Aliko Dangote) стал одним из 12 миллиардеров списка, которым удалось увеличить свое состояние. В понедельник он стал богаче на 180 миллионов долларов, а его состояние выросло до 15,3 миллиарда долларов.

В общем списке понесших потери есть и китайские миллиардеры, например, Робин Ли (Robin Li) и Ричард Лю (Richard Liu). Однако, сколько именно они потеряли, не указывается.

В понедельник, 29 июня, мировые фондовые биржи продемонстрировали резкий спад на фоне опасений возможного дефолта и выхода Греции из еврозоны. В частности, индекс S&P 500 упал на 2,1%, NASDAQ - на 2,4%. Европейский Euro Stoxx потерял 4,2%, Shenzhen Composite Index - 6,1%.