Fitch понизило долгосрочный рейтинг Греции до "СС"

Среднесрочные рейтинги подтверждены на уровне "С", пишет ТАСС.

"Ход переговоров между Грецией и кредиторами значительно повышает риск того, что Греция не сможет выполнить свои долговые обязательства в ближайшие месяцы", - говорится в пресс-релизе агентства.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник международное рейтинговое агентство Standard & poor's понизило долгосрочный рейтинг Греции с ССС до ССС - с негативным прогнозом, а также оценило вероятность выхода Афин из еврозоны в 50%.

1 июля, правительство Греции направит новое предложение Еврогруппе, которое будет рассмотрено в тот же день на экстренном заседании.