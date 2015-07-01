МВФ призвал Украину и ее кредиторов продолжать переговоры о реструктуризации долга

Международный валютный фонд призвал Украину и ее кредиторов продолжать усилия по достижению согласия для урегулирования вопросов финансирования и задолженности в рамках программы экономических реформ украинских властей при поддержке Фонда.

Об этом говорится в заявлении МВФ, переданном агентству УНИАН.

«Фонд поддерживает Украину и ее кредиторов в попытке достичь соглашения по финансовым и долговым целям, прописанным в программе реформ правительства, поддержанной МВФ», - говорится в заявлении.

В МВФ сообщили, что представители Фонда приняли участие в техническом совещании между Специальным комитетом кредиторов - держателей облигаций Украины и украинскими властями в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне. «Стороны обсудили цели долговой операции и среднесрочные макроэкономические прогнозы в рамках программы сотрудничества с МВФ, одобренной на заседании Совета директоров Фонда 11 марта текущего года», - отметили в МВФ.

Как сообщал УНИАН, 30 июня на площадке МВФ в Вашингтоне прошли технические консультации по вопросам реструктуризации госдолга Украины. Украинскую делегацию представил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Виталий Лисовенко, хотя изначально Комитет кредиторов настаивал на присутствии лично министра финансов Натальи Яресько.

Накануне встречи Яресько отмечала, что запланированные переговоры – это не официальное мероприятие, а технические консультации, ценность которых состояла в донесении позиций сторон, нежели достижении каких-либо конкретных договоренностей.

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Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в объеме порядка 23 млрд долл 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ. Киев предлагает продлить сроки уплаты, а также частично списать купон и номинал долга. В частности, по данным СМИ, Украина предлагает кредиторам списать 40% долга, которым располагают частные кредиторы, дабы достичь критериев МВФ, а именно – сокращения общего объема долга до 71% ВВП и сокращения потребностей во внешнем финансировании на период с 2019 по 2025 год до 10% ВВП. В денежном выражении, предложение Киева заключается в том, чтобы в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В то же время Комитет кредиторов убежден, что списание долга крайне нежелательно для Украины, поскольку оно закроет стране выход на внешние рынки капиталов.

Украина пока не изменила свою переговорную позицию, а министр финансов заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга в конце июля.