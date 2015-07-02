Украина договорилась с кредиторами об условиях конфиденциальности, переговоры состоятся на следующей неделе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

В частности, Украина и Специальный комитет кредиторов достигли согласия относительно условий конфиденциальности и начнут переговоры на уровне Министра финансов и кредиторов на следующей неделе.

В совместном заявлении Минфина и кредиторов отмечается, что 30 июня в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне состоялась встреча между делегацией Украины, членами Специального комитета кредиторов Украины и представителями МВФ.

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«По итогам встречи, Украина и члены Специального комитета кредиторов достигли договоренности об условиях обеспечения конфиденциальности, что позволит представителям Министерства финансов и кредиторов провести переговоры по существу возможного решения, которые начнутся на следующей неделе. Стороны договорились проводить переговоры в духе добропорядочности, без каких-либо предварительных условий и с целью достижения соглашения относительно условий долговой операции как можно скорее», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд призвал Украину и ее кредиторов продолжать усилия по достижению согласия для урегулирования вопросов финансирования и задолженности в рамках программы экономических реформ украинской власти при поддержке Фонда.