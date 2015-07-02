Moody's понизило рейтинг Греции до уровня Caa3

Оба показателя считаются "мусорными" и свидетельствуют о высоком кредитном риске, сообщает Deutsche Welle.

Новая оценка знаменует текущее положение Афин, не способных на данный момент обеспечить выплаты по долговым обязательствам.

Ранее рейтинг Греции понизило и два других агентства - Fitch и Standard & Poor.

Ранее Moody's ухудшало рейтинг греческих облигаций в конце апреля. При этом не исключено и дальнейшее снижение показателей Греции, так как вероятность получения Афинами денег от международных кредиторов снизилась.

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Ранее УНИАН сообщал, что Греция получила лучшие предложения от кредиторов, однако запланированный на воскресенье референдум все же состоится. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем обращении к греческому народу.