Три теплоэлектростанции "Центрэнерго" могут продать разным инвесторам

Приватизация трех теплоэлектростанций, входящих в состав госкомпании «Центрэнерго», может быть произведена для каждой станции по отдельности.

Об этом на пресс-конференции сказал глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Да, это возможно. Такой вариант обсуждается", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Демчишина, три электростанции «Центрэнерго» находятся в разных условиях работы и вызывают разный интерес со стороны инвесторов.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен привлечь советника к процессу приватизации государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

Справка УНИАН. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежат государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

В мае Кабинет министров Украины одобрил приватизацию в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.