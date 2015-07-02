Фонд госимущества для подготовки к приватизации снял с торгов акции 45 компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) приостановил торги на биржевых аукционах пакетами акций 45 государственных компаний.

Об этом сообщается в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации».

В частности, Фонд приостановил торги госпакетами 46% акций "Черкассыоблэнерго" на аукционах на фондовой бирже "Иннэкс" и 25% акций "Сумыоблэнерго" – на Украинской фондовой бирже.

Кроме того, Фонд приостановил торги 49,57% акциями машиностроительного завода «Аметист», 30% акций Никопольского завода трубопроводной арматуры, 37,58% акций Львовской угольной компании, 100% акций "Фотона", 99,67% акций Ильичевского рудоремонтного завода, 98,51% акций Белоцерковского завода РТИ и 99,98% акций Артемовского машиностроительного завода "Победа труда".

Читайте такжеТри теплоэлектростанции "Центрэнерго" могут продать разным инвесторамКак сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам января-апреля 2015 года составили 113,6 млн грн, что составляет 0,7% от установленного на текущий год плана.

В соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины утвердил список из 30 предприятий, доли государства в которых подлежат приватизации в 2015 году через ФГИУ и его региональные представительства.

В частности, планируется приватизация 100% государственной доли в «Президент Отеле», 99,994% госдоли в «Украинском банке реконструкции и развития», 99,659% - в «Украинской энергосберегающей сервисной компании, 51% - в страховой компании «Спецэксимстрах», 50,45% - в предприятии «Керамнадра».