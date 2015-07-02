Группа ICU покупает у "Сбербанка России" компанию "Тройка Диалог Украина"

Одна из крупных финансовых и инвестиционных групп "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) заключила договор со «Сбербанком России» о приобретении 100% доли в уставном капитале «Компании по управлению активами - администраторе пенсионных фондов «Тройка Диалог Украина», сообщила пресс-служба группы.

Согласно сообщению, переход права собственности на доли в уставном капитале будет осуществлен после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, а также согласований Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 31 мая 2015 года в управлении приобретенной компании находилось 121 млн грн, а сама компания входит в тройку лидеров по обслуживанию негосударственных пенсионных фондов.

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.

С 2007 года до середины прошлого года должность председателя совета директоров группы занимала нынешняя глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, под ее руководством ICU стала крупнейшим управляющим активами публичных фондов в Украине, крупнейшим торговцем ценными бумагами и лидером в инвестиционно-банковском бизнесе.