Российские рубль и фондовые индексы обвалились вслед за ценами на нефть

На торгах в пятницу, 3 июля, российский рынок акций открылся обвалом.

По данным Московской биржи, индекс ММВБ упал на 0,25%, до 1637, 02 пункта.

Индекс РТС снизился 0,58%, до 926,62 пункта.

Кроме того, снижается рубль по отношению к доллару и евро.

Читайте такжеМедведев оценил ущерб РФ от санкций в €25 миллиардов и предсказал его увеличение в разыВ частности, курс доллара вырос на 0,15% и составил 55,68 рубля.

Курс евро вырос на 0,29% до 61,85 рубля.