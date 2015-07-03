Российские рубль и фондовые индексы обвалились вслед за ценами на нефть
11:09, 03 июля 2015Фондовый рынок
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С начала торгов снижение показателей не останавливается.
REUTERS
На торгах в пятницу, 3 июля, российский рынок акций открылся обвалом.
По данным Московской биржи, индекс ММВБ упал на 0,25%, до 1637, 02 пункта.
Индекс РТС снизился 0,58%, до 926,62 пункта.
Кроме того, снижается рубль по отношению к доллару и евро.
Читайте такжеМедведев оценил ущерб РФ от санкций в €25 миллиардов и предсказал его увеличение в разыВ частности, курс доллара вырос на 0,15% и составил 55,68 рубля.
Курс евро вырос на 0,29% до 61,85 рубля.
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