Европейские индексы снижаются в ожидании греческого референдума

Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют отрицательную динамику в ожидании проведения референдума в Греции 5 июля, свидетельствуют данные бирж, передает Прайм.

Сегодня утром британский индекс FTSE 100 терял 0,2%, до 6617,16 пункта, французский CAC 40 - 0,03%, до 4834,23 пункта, немецкий DAX 30 - 0,07%, до 11091,08 пункта.

В пятницу курирующий экономический и валютный союз вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что европейское правительство готово предложить Греции техническую помощь в случае возобновления переговоров после воскресного референдума.

Греции не хватает средств на финансирование обязательств, а партнеры по ЕС требуют новых жестких реформ в обмен на кредиты. Премьер Греции Алексис Ципрас назначил на 5 июля референдум по предложениям кредиторов и призвал избирателей от них отказаться.

"Рынок довольно слепо следует за потоком зачастую противоречащих друг другу новостей. Инвесторы даже не пытаются предугадывать перспективы", - сказал агентству MarketWatch рыночный аналитик Charles Stanley Джереми Бэтстоун-Карр.

Сдержать негатив в пятницу может внутренняя статистика. В частности, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 54,2 пункта с 53,6 пункта в мае. Аналитики ожидали сохранения окончательной оценки в июне на уровне предварительной - 54,1 пункта.

Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по объему розничных продаж в еврозоне за май. По мнению аналитиков, в отчетном месяце показатель увеличился по сравнению с апрелем на 0,1%. В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне вырос на 2,3%.