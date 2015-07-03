Минфин в июле будет одалживать деньги на аукционах по продаже облигаций

Министерство финансов Украины планирует в июле провести два аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа, в том числе рассчитывает провести размещение валютных облигаций сроком обращения 12 месяцев.

Согласно опубликованному на сайте Минфина графику аукционов, их проведение запланировано на 14 и 21 июля. На первом аукционе Минфин намерен предложить инвесторам гривневые облигации сроком обращения 2 года, на втором – валютные облигации сроком обращения 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов 23 июня, впервые после почти трехмесячного перерыва, провело аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, в ходе которого привлекло в госбюджет 140,032 млн долл. в результате размещения облигаций сроком обращения 12 месяцев под 8,66% годовых.

В последний раз до этого Минфин провел успешное размещение ОВГЗ 3 апреля, продав в ходе аукциона «военные» облигации для юридических лиц на 164 тыс. грн, после чего проведение аукционов приостановилось на фоне ведения переговоров с кредиторами о частичной реструктуризации украинских долгов.

Читайте такжеМинфин в мае одолжил на внутреннем рынке почти 4 миллиарда для Фонда гарантированияДо размещения «военных» облигаций на 164 тыс. грн, в марте 2015 года, а также после этого размещения, в апреле-мае, Минфин не привлекал средства в госбюджет на ОВГЗ-аукционах.

В то же время, Минфин проводил внерыночное размещение облигаций для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» и государственных банков на 29,3 млрд грн, а также для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 7,1 млрд грн.

По состоянию на 1 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 488,499 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 357,821 млрд грн, или более 70% их общего объема.