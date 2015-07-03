В Украине до конца сентября определят компании для приоритетной приватизации

Кабинет министров Украины планирует до конца сентября 2015 года определить перечень из 15 компаний, которые подлежат приоритетной приватизации.

Об этом говорится в распоряжении кабинета министров № 662-р от 27 мая 2015 года.

"Следующим шагом для начала процесса приватизации должна стать подготовка до конца сентября 2015 года Фондом госимущества совместно с Минэкономразвития перечень субъектов хозяйствования, подлежащих приоритетной приватизации (15 субъектов)", - говорится в распоряжении.

Читайте такжеФонд госимущества для подготовки к приватизации снял с торгов акции 45 компаний

Как сообщал УНИАН, в мае Кабинет министров Украины одобрил приватизацию в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.