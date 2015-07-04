Fitch сохранило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-"
02:03, 04 июля 2015Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило инвестиционный рейтинг России на прежнем уровне "BBB-" с негативным прогнозом.
В минэкономразвития РФ это решение назвали ожидаемым / telegraf.com.ua
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В минэкономразвития РФ это решение назвали ожидаемым. "…сейчас курс рубля и инфляция находятся не на запредельных уровнях, процентная ставка ЦБ регулярно снижается, отток капитала уменьшается, ситуация с государственным и корпоративным долгом стабильна", - процитировало агентство ТАСС заявление представительницы МЭР Елены Лашкиной.
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Fitch - единственное из трех крупных агентств, оставившее рейтинг России на инвестиционном уровне.
Ранее сообщалось, что агентства S&P и Moody's понизили рейтинг России до "мусорного".
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