Fitch сохранило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-"

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В минэкономразвития РФ это решение назвали ожидаемым. "…сейчас курс рубля и инфляция находятся не на запредельных уровнях, процентная ставка ЦБ регулярно снижается, отток капитала уменьшается, ситуация с государственным и корпоративным долгом стабильна", - процитировало агентство ТАСС заявление представительницы МЭР Елены Лашкиной.

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Fitch - единственное из трех крупных агентств, оставившее рейтинг России на инвестиционном уровне.

Ранее сообщалось, что агентства S&P и Moody's понизили рейтинг России до "мусорного".