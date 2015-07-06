Рубль и российские индексы обвалились на фоне ситуации с Грецией

Российский рубль на торгах в понедельник, 6 июля, обвалился по отношению к евро и доллару на фоне результатов референдума в Греции, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс евро вырос на 0,28% - до 62,44 руб.

Доллар поднялся на 0,40% - до 56,40 руб.

Читайте такжеВ Германии заявили, что после референдума сложно представить переговоры с ГрециейНа референдуме в Греции, который прошел 5 июля, большинство населения страны - 61,31% - высказалось против условий кредиторов («за» проголовали 38,69%). ЕС созывает 7 июля экстренный саммит еврозоны. Кроме того, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведет 6 июля срочную встречу с главой Евросовета Дональдом Туском. Между тем, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны возобновит переговоры с кредиторами в понедельник, 6 июля. Аналитики считают, что выход Греции из еврозоны является сейчас наиболее вероятным сценарием развития событий.

Вслед за обвалом рубля снижается и российский рынок акций.

Индекс ММВБ упал на 0,55%, до 1622,61 пункта.

Индекс РТС снизился на 1,42%, до 906,52 пункта.