Греческий референдум обвалил фондовые рынки Европы
Европейские фондовые рынки упали на новостях об отказе Греции от условий европейских кредиторов.
На середину дня индекс Stoxx 50, отражающий динамику цен на голубые фишки еврозоны, упал на 1,88%, до 3377 пунктов. За неделю индекс снизился на 2,65%. Индекс Франкфуртской биржи DAX 30 снизился на 1,21%, индекс Парижской биржи CAC 40 — на 1,55%. Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0,93%, сообщает РБК.
Лидерами падения стали акции европейских банков. Индекс Stoxx 600 Banks упал на 2,2%, акции крупнейшего европейского банка HSBC потеряли 3,7% на торгах в Гонконге и открылись на 1,1% ниже уровня закрытия в Лондоне. Несмотря на то, что европейские кредитные организации уменьшали свое присутствие в Греции, они могут пострадать от беспокойства инвесторов из-за возможного выхода страны из еврозоны.
На фоне роста доллара из-за бегства инвесторов из рисковых активов в американскую валюту после референдума в Греции дешевеет и нефть: стоимость ее барреля сорта Brent к 12:00 снизилась на 2,3%, до $59,2.
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На прошедшем накануне референдуме в Греции против предлагаемых кредиторами мер жесткой экономии выступили 61,31% голосовавших, за — 38,69%. Кредиторы требовали от Греции проведения пенсионной реформы и резкого снижения бюджетных расходов. Реализация мер жесткой экономии являлась условием для предоставления Афинам новых кредитов.
После подведения итогов референдума финансовые аналитики из JPMorgan и Barclays считают выход Греции из еврозоны базовым сценарием.
«Несмотря на то что ситуация нестабильная, выход Греции из еврозоны выглядит наиболее вероятным», — говорится в сообщении, выпущенном JPMorgan по итогам голосования. В нем также отмечается, что выход страны из валютного союза может происходить «хаотически».