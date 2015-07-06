Греческий референдум обвалил фондовые рынки Европы

На середину дня индекс Stoxx 50, отражающий динамику цен на голубые фишки еврозоны, упал на 1,88%, до 3377 пунктов. За неделю индекс снизился на 2,65%. Индекс Франкфуртской биржи DAX 30 снизился на 1,21%, индекс Парижской биржи CAC 40 — на 1,55%. Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 0,93%, сообщает РБК.

Лидерами падения стали акции европейских банков. Индекс Stoxx 600 Banks упал на 2,2%, акции крупнейшего европейского банка HSBC потеряли 3,7% на торгах в Гонконге и открылись на 1,1% ниже уровня закрытия в Лондоне. Несмотря на то, что европейские кредитные организации уменьшали свое присутствие в Греции, они могут пострадать от беспокойства инвесторов из-за возможного выхода страны из еврозоны.

На фоне роста доллара из-за бегства инвесторов из рисковых активов в американскую валюту после референдума в Греции дешевеет и нефть: стоимость ее барреля сорта Brent к 12:00 снизилась на 2,3%, до $59,2.

Читайте такжеЕвросоюз созывает экстренный саммит на фоне итогов референдума в Греции

На прошедшем накануне референдуме в Греции против предлагаемых кредиторами мер жесткой экономии выступили 61,31% голосовавших, за — 38,69%. Кредиторы требовали от Греции проведения пенсионной реформы и резкого снижения бюджетных расходов. Реализация мер жесткой экономии являлась условием для предоставления Афинам новых кредитов.

После подведения итогов референдума финансовые аналитики из JPMorgan и Barclays считают выход Греции из еврозоны базовым сценарием.

«Несмотря на то что ситуация нестабильная, выход Греции из еврозоны выглядит наиболее вероятным», — говорится в сообщении, выпущенном JPMorgan по итогам голосования. В нем также отмечается, что выход страны из валютного союза может происходить «хаотически».​​​