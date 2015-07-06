ЕБРР может купить долю в "Райффайзен Банке Аваль"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность инвестирования в акционерный капитал второго по величине банка с иностранным капиталом в Украине «Райффайзен Банка Аваль», сообщается на сайте международного финансового учреждения.

Согласно сообщению, ЕБРР намерен стать крупным миноритарным акционером банка.

Как сказано в сообщении, предполагаемое участие ЕБРР в капитале украинского банка наряду с планируемыми капиталовложениями материнской структуры банка «Райффайзен Банк Интернациональ» поддержит стратегию развития «Райффайзен Банка Аваль» и станет положительным сигналом для рынка в период тяжелого экономического и политического кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, Международная финансовая группа «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия), представленная в Украине дочерним банком «Райффайзен Банк Аваль», не планирует покидать украинский рынок и ведет переговоры о докапитализации украинской «дочки» при участии Европейского банка реконструкции и развития. Переговоры ведутся с целью, чтобы ЕБРР зашел в капитал «Райффайзен Банка Аваль», сумма докапитализации будет обнародована по завершении переговоров.

Читайте такжеЕБРР готов дать Украине $1 миллиард при условии проведения реформСправка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков по активам.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия), владеющей свыше 96% акций банка.

По итогам 2014 года «Райффайзен Банк Аваль» получил 1,367 млрд грн убытка в результате девальвации гривни, вынудившей банк сформировать дополнительные резервы и пересмотреть валютную позицию, а также в результате прекращения деятельности в Крыму и ухудшения экономических условий на Донбассе.