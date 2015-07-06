Все госпредприятия в течение трех лет станут акционерными обществами

Кабинет министров Украины планирует в течение трех лет завершить акционирование всех унитарных государственных предприятий.

Соответствующая информация содержится в стратегии повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденной распоряжением правительства от 27 мая.

При этом перечень госпредприятий, подлежащих трансформации из унитарных в акционерные, будет утвержден до конца сентября текущего года.

Подлежать акционированию в первую очередь будут предприятия, находящиеся в списке приватизации, а также предприятия со значительными фискальными рисками.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил список из 30 предприятий, доли государства в которых подлежат приватизации в 2015 году через ФГИУ и его региональные представительства.

В частности, планируется приватизация 100% государственной доли в «Президент Отеле», 99,994% госдоли в «Украинском банке реконструкции и развития», 99,659% - в «Украинской энергосберегающей сервисной компании, 51% - в страховой компании «Спецэксимстрах», 50,45% - в предприятии «Керамнадра».

Кроме того, в перечень вошли Государственный научно-производственный комплекс заготовки и хранения автологической крови и ее компонентов (госдоля - 50,998%), «Азовмаш» (50%), украино-швейцарское предприятие «Тема» (40%), кондитерское предприятие «Свит ласощив» (40%), авиакомпания «Горлица» (35,694%), Новогалещинская биофабрика (33,33%), предприятие «Торговый флот Донбасса» (25,1%), мясомолочный комбинат «Сиверский» (25%), «Одессапроект» (13,64%), «Эмальхимпром» (12,455%) и «Укрсоцбанк» (0,00004%).

Кабмин намерен до конца 2015 года передать функцию оценки и надзора за фискальными рисками государственных предприятий Министерству финансов.