У Яценюка хотят создать холдинговую компанию для управления госпредприятиями

Кабинет министров Украины может создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями, либо передать эту функцию специально созданному государственному органу.

Соответствующая информация содержится в стратегии повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденной распоряжением правительства от 27 мая.

Согласно стратегии, централизованный подход к управлению госпредприятиями является рекомендацией Организации экономического сотрудничества и развития.

Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли, который должен быть завершен до конца сентября 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития рассчитывает до конца года назначить при помощи номинационного комитета новое руководство 15-20 крупнейших государственных компаний.

Также министерство намерено в ближайшее время представить законодательные инициативы, направленные на ускорение процесса корпоратизации госкомпаний, упрощение бюрократической процедуры смены их руководства, а также обеспечение полного раскрытия финансовой и производственной информации.