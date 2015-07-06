У Яценюка хотят создать холдинговую компанию для управления госпредприятиями
Централизованный подход к управлению госпредприятиями является рекомендацией Организации экономического сотрудничества и развития
Кабинет министров Украины может создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями, либо передать эту функцию специально созданному государственному органу.
Соответствующая информация содержится в стратегии повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, утвержденной распоряжением правительства от 27 мая.
Согласно стратегии, централизованный подход к управлению госпредприятиями является рекомендацией Организации экономического сотрудничества и развития.
Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли, который должен быть завершен до конца сентября 2015 года.
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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития рассчитывает до конца года назначить при помощи номинационного комитета новое руководство 15-20 крупнейших государственных компаний.
Также министерство намерено в ближайшее время представить законодательные инициативы, направленные на ускорение процесса корпоратизации госкомпаний, упрощение бюрократической процедуры смены их руководства, а также обеспечение полного раскрытия финансовой и производственной информации.