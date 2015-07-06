"Газтек" Фирташа увеличил свою долю в "Ривнегазе"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» - увеличила свою долю в газоснабжающем предприятии «Ривнегаз» до 47,75% с 31,67%.

Об этом говорится в сообщении «Ривнегаза» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в сообщении, пакет акций компании «Агрокомплект» сократился до 0% с 16,08%.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат пакеты акций в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.