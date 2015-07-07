В Госдуме придумали, как укротить рейтинговые агентства

В России разработан законопроект о деятельности рейтинговых агентств, он уже принят во втором и третьем чтениях на прошлой неделе, который ужесточает наказание Центробанка в случае неисполнения его предписаний, пишут "Известия".

За неисполнение предписаний предусмотрены наказания - смена руководства агентства, а в случае повторного нарушения в течение года — и вовсе исключение агентства из реестра.

Проект закона был внесен в Думу в феврале этого года на фоне действий большой тройки рейтинговых агентств — Fitch, Moody's и Standard & Poor's. В начале года эти агентства резко понизили суверенные рейтинги России, причем два последних — до «мусорного» уровня (ВВ+). Такое поведение российские власти расценили как необоснованное и политически ангажированное.

По этой причине чиновники уже неоднократно ранее предлагали перестать ориентироваться на действия «большой тройки», а законопроект призван снизить зависимость финсистемы России от политически мотивированных действий международных агентств.

Внесение в реестр не является обязательным, но только при этом условии агентства смогут присваивать рейтинги в регуляторных целях, то есть, в случаях отсылок на кредитные рейтинги в законодательстве РФ. Например, рейтинги юридически важны при инвестировании временно свободных средств госкорпораций и федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, пенсионных накоплений, собственных средств, резервов страховых организаций и пр. При этом, согласно законопроекту, аккредитованные агентства не вправе будут отказываться от присвоения кредитных рейтингов и отзывать уже присвоенные в связи с решениями органов власти иностранных государств.

Эксперты не исключает, что в дальнейшем список мер воздействия может быть расширен Центробанком в виде отдельных инструкций и положений. При этом они считают, что применение в отношении рейтинговых агентств таких мер, как штрафы или временный запрет деятельности, сопряжено с рядом сложностей.