Американские и европейские инвесторы хотят купить "Центрэнерго"

В покупке государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая включена в приватизационный список на 2015 год, заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Я был на переговорах во Франции и США, там интерес большой», – сказал он.

По словам Яценюка, приход прозрачных зарубежных инвестиций даст возможность дисциплинировать энергетическую отрасль и открыть доступ к западным рынкам капитала.

«Новым собственником «Центрэнерго» должна стать точно не украинская компания», – подчеркнул премьер.

Кроме того, Яценюк отметил, что приватизация госкомпании должна быть публичной и открытой, особенно в части формирования ценовых предложений.

«Центрэнерго» должен быть публично приватизирован, по открытой процедуре», – подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен привлечь советника к процессу приватизации государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

По словам главы Минэнергоугля Владимира Демчишина, приватизация трех теплоэлектростанций, входящих в состав госкомпании «Центрэнерго», может быть проведена для каждой станции по отдельности.

В мае Кабинет министров Украины одобрил приватизацию в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Справка УНИАН. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежат государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».