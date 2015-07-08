Китайский фондовый рынок рухнул почти на 7% - более 500 компаний приостановили торги

Индекс Шанхайской фондовой биржи при открытии торгов в среду, 8 июля, упал на 6,4%. А индекс CSI300, включающий крупнейшие компании в Шанхае и Шэньчжэне, рухнул на 6,7%, сообщает Reuters.

Более 500 компаний приостановили торги своими бумагами на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Всего с середины июня акции китайских компаний подешевели на 30%.

В июне аналитики BlackRock, Credit Suisse и Bank of America заявили, что на китайском рынке образовался «пузырь» и предупредили о длительной коррекции.

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По распоряжению Госсовета КНР Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг приостановила все IPO.

Ведущие брокеры согласились внести $19 млрд в фонд стабилизации рынка, который будет инвестировать в торгуемые биржевые фонды (ETF) бумаг с высокой капитализацией.