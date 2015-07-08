Обвал на биржах Китая стал самым большим за 20 лет - потери оценили в триллионы долларов

Сотни китайских компаний остановили котировки своих ценных бумаг из-за резкого обвала фондовых бирж Китая. Тем временем Пекин пытается остановить самый большой спад стоимости акций за последние двадцать лет.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что еще несколько месяцев назад китайский фондовый рынок был мировым лидером в росте. Однако теперь фондовые биржи КНР страдают от резкого обвала из-за маржинальной торговли, или использования долгов для покупки ценных бумаг. Она породила опасения появления "экономического пузыря".

Таким образом, ценные бумаги компаний, котирующихся на фондовых биржах КНР, потеряли значительную часть своей стоимости. Общая сумма убытков составляет около 3 триллионов долларов.

Китайские компании отреагировали на это остановкой торгов на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Официальный Пекин пытается стабилизировать основные показатели, скупая акции компаний с высокой рыночной капитализацией, сокращая первичное публичное предложение и уменьшая торговые сборы. Но все это пока не сработало.

Рост обеих китайских бирж в этом году составляет 36%, хотя еще месяц назад этот показатель составлял 122%. Таким образом, за период с 12 июня Шанхай и Шэньчжэнь вместе обвалились на треть. Это наиболее масштабное сокращение в Китае с 1992 года.

В прошлом году в МВФ признали, что Китай обогнал США и стал первой экономикой в мире. Свой экономический успех Пекин пытался использовать для усиления политического веса в мире. Недавно в Китае официально создали "конкурента" Всемирного банка и МВФ. Председателем АБИИ, скорее всего, станет бывший министр финансов Китая Цзинь Лицюнь. А сам банк заработает в конце 2015 года.

Как сообщал УНИАН, индекс Шанхайской фондовой биржи при открытии торгов в среду, 8 июля, упал на 6,4%. А индекс CSI300, включающий крупнейшие компании в Шанхае и Шэньчжэне, рухнул на 6,7%.

Более 500 компаний приостановили торги своими бумагами на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.