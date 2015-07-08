Фондовый рынок Японии снижается вслед за китайским

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, в среду упал ниже 20 тыс. пунктов впервые с 18 июня. Согласно биржевым данным, по состоянию на 12:35 по местному времени он опустился более чем на 2,2%, сообщает ТАСС.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также обвалился на 2,6%.

Котировки в Токио негативно отреагировали на снижение на фондовом рынке Китая, где индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии упал на 6,97%. Этот показатель с 12 июня снизился более чем на 33% из-за опасений инвесторов по поводу экономического "пузыря".

Китайские биржевые индексы продолжают снижаться, несмотря на ряд мер, принятых властями и брокерами. В частности, Народный банк Китая (Центробанк) 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, а крупнейшие брокерские компании КНР 4 июля договорились о совместных действиях по стабилизации фондового рынка.

Комитет по контролю над ценными бумагами КНР проводит проверку на предмет манипулирования рынком со стороны участников торгов, заинтересованных в падении стоимости акций.