Основные приватизационные конкурсы пройдут в конце года - Билоус

Основные приватизационные конкурсы текущего года, которые будут включать приоритетную продажу «Центрэнерго», Одесского припортового завода и 6 облэнерго, пройдут в ноябре-декабре текущего года на открытых аукционах, заявил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус на заседании правительства в среду.

«Мы приняли решение касательно приоритетных активов, которые будут предлагаться на открытых аукционах, скажем так, очень открытых конкурсах в этом году. Среди основных активов - «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, 6 небольших локальных станций и 6 облэнерго, пакеты акций которых будут предложены на открытом тендере методом открытого аукциона. Основные продажи планируются на ноябрь-декабрь этого года», - сказал он.

По словам Билоуса, ФГИУ уже занимается привлечением советников по приватизации и предпродажной подготовкой стратегических объектов приватизации.

«Сейчас проводится работа по выбору советников из инвестиционных банков по большим объектам. Работа уже проводится, по некоторым объектам мы уже готовим информацию, передаем акции», - подчеркнул глава Фонда госимущества.

Также Билоус отметил, что потенциальные инвесторы уже проявляют большой интерес к ОПЗ и «Центрэнерго».

«Мы ведем активные переговоры по Одесскому припортовому, могу сказать откровенно, что прошло уже 7 встреч предварительных, есть очень много заинтересованных… Кроме того, представители Gaz de France (вторая по величине в Европе газовая компания - УНИАН) подтвердили, что буквально на протяжении трех дней они проведут презентацию перед советом директоров о возможной инвестиции. Сказали, что больше 50% вероятность того, что они пойдут на эту приватизацию, им это очень интересно», - сказал глава ФГИУ.

Он также сообщил, что приватизационные планы Украины будут представлены на инвестиционной конференции в Вашингтоне 13 июля.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял протокольное решение обязать Министерство энергетики и угольной промышленности незамедлительно передать Фонду государственного имущества пакет акций государственной компании «Центрэнерго» для проведения дальнейшей приватизации.

В мае Кабмин одобрил приватизацию в текущем году Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром», ряда морских портов, компании «Центрэнерго», а также оставшихся госдолей в предприятиях тепловой генерации и облэнерго. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, при этом еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.