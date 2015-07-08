Яценюк приказал срочно готовить "Центрэнерго" к приватизации

Кабинет министров Украины принял протокольное решение обязать Министерство энергетики и угольной промышленности незамедлительно передать Фонду государственного имущества пакет акций государственной компании «Центрэнерго» для проведения дальнейшей приватизации.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что возможности приватизации «Центрэнерго» будут представлены на инвестиционных конференциях, которые пройдут в США и странах Евросоюза.

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«Правительство требует незамедлительной передачи Фонду госимущества пакета акций «Центрэнерго», как было принято распоряжением Кабинета министров», - сказал Яценюк, обращаясь к министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Яценюк подчеркнул, что любые барьеры в процессе приватизации являются техническими и могут быть устранены в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства отмечал, что в покупке государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», включенной в приватизационный список на 2015 год, заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза. Он подчеркивал, что приход прозрачных зарубежных инвестиций даст возможность дисциплинировать энергетическую отрасль и открыть доступ к западным рынкам капитала. Кроме того, отметил Яценюк, приватизация госкомпании должна быть публичной и открытой, особенно в части формирования ценовых предложений.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующеая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежат государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».