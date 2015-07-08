Демчишин готов выполнить приказ Яценюка при наличии реального западного покупателя "Центрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности готово передать пакет акций «Центрэнерго» Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для дальнейшей приватизации предприятия при наличии реального западного инвестора, который будет готов озвучить предварительные ценовые предложения.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства.

«Пусть они (ФГИУ - УНИАН) убедят всех, что есть реальный покупатель. Если будет понятно, что есть покупатель ответственный, иностранный, готовый обеспечить станции углем, ответить на все вопросы, купить уголь государственных шахт, кто будет против, уважаемые? Только за. Но сейчас передать акции и зимой бегать за Фондом госимущества, просить, чтобы они каким-то образом помогали качественно управлять предприятием? Я не знаю», - сказал он.

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По словам министра, новый собственник предприятия может потребовать повышения тарифов.

«Себестоимость 1 кВт электроэнергии, которую производит «Центрэнерго», составляет 70 копеек. Это государственная компания. Частная компания в виде ДТЭК убеждает нас, что себестоимость - 99 копеек. Поэтому в таких условиях передать предприятие, которое производит 30% тепловой электроэнергии, балансирующей, которая закрывает сейчас пики, собственнику, который потом придет и скажет, что себестоимость на 25%-30% выше, и будет требовать повышения тарифа, рискованно», - отметил глава Минэнергоугля.

Также Демчишин подчеркнул, что приватизация «Центрэнерго» будет более приемлемой после завершения исследования Антимонопольным комитетом конкурентной среды на рынке электроэнергии и принятия соответствующих мер по его результатам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял протокольное решение обязать Министерство энергетики и угольной промышленности незамедлительно передать Фонду государственного имущества пакет акций государственной компании «Центрэнерго» для проведения дальнейшей приватизации.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что в покупке государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», которая включена в приватизационный список на 2015 год, заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза.