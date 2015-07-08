Яценюк призвал продать крупные госкомпании иностранцам по рыночной цене

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«Принятие решения о прозрачной и публичной приватизации – это называется реформа и имидж Украины. За всю историю один раз была проведена публичная и прозрачная приватизация – "Криворожстали", 10 лет назад, - сказал Яценюк. - Я настаиваю на том, что такая же приватизация, где привлекаются не украинские олигархи через сговор с правительством, а когда привлекаются институциональные инвесторы, должна состояться до конца этого года. Это имидж страны».

Яценюк подчеркнул, что приватизация должна пройти самым прозрачным образом. «По принципу: кто дал наивысшую цену, и чтобы мы знали, что это действительно иностранный инвестор. Кроме того, должен быть сохранен социальный пакет, как, например, в отношении Одесского припортового завода. Страна должна показать новые подходы к приватизации госсобственности, когда заходит инвестор, меняется менеджмент, и когда госкомпания перестает быть «кошельком», а становится компанией, которая правильно управляется, платит достойную зарплату».

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества, как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго». На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции в Вашингтоне и Париже.