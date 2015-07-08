Советники по приватизации улучшат подготовку госкомпаний к продаже - Билоус
Привлечение советников по приватизации позволит расширить количество претендентов на покупку госактивов и повысить качество предпродажной подготовки и проведения аукционов, уверен глава ФГИУ.
Фонд государственного имущества рассчитывает на отмену нормы об обязательной продаже 5-10% акций объектов приватизации через украинские биржи, а также на облегчение привлечения советников по приватизации, и уже подготовил соответствующие законодательные инициативы.
Об этом заявил глава Фонда госимущества Игорь Билоус на заседании правительства в среду.
«Мы внесли на рассмотрение изменения к приватизационному закону, чтобы отменить 5-10% (пакетов акций объектов приватизациии, подлежащих обязательной продаже через биржи - УНИАН) в отношении стратегических объектов приватизации», - сказал он.
По словам главы ФГИУ, соответствующие изменения в приватизационное законодательство необходимо принять до конца июля.
«Я надеюсь, что мы успеем до конца июля это провести, чтобы я не продавал 5 или 10% на бирже, а мы сконцентрировались на процессе в конце года», - подчеркнул он.
Также Билоус отметил, что привлечение советников по приватизации позволит расширить количество претендентов на покупку госактивов и повысить качество предпродажной подготовки и проведения аукционов.
Читайте такжеРада не разрешила Кабмину брать советников по приватизации
«Для чего они (советники по приватизации - УНИАН) нам нужны? Для того, чтобы нам привлечь большее количество потенциальных глобальных инвесторов. Мы вместе с ними, они - с бизнес-стороны, мы - с юридической точки зрения, выполнили все процедуры, чтобы прошли эти тендеры», - сказал глава ФГИУ.
Как сообщал УНИАН, ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев заявлял, что действующие в Украине биржи необходимо исключить из процесса приватизации, поскольку они не обеспечивают прозрачного ценообразования и взимают слишком большие комиссионные.
По словам Билоуса, основные приватизационные конкурсы текущего года, которые будут включать приоритетную продажу «Центрэнерго», Одесского припортового завода и 6 облэнерго, пройдут в ноябре-декабре текущего года на открытых аукционах.