Одесский припортовый завод хотят продать за $500 миллионов

Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий процессы приватизации в Украине, ожидает выручить порядка 500 млн долл. за 99,7% акций Одесского припортового завода, продажа которого будет проведена до конца 2015 года, сообщил на брифинге в Киеве глава ФГИУ Игорь Билоус.

«Мы планируем большие конкурсы и ожидаем большой интерес к Одесскому припортовому заводу. По моим оценкам, (ожидаем выручить - УНИАН) – не менее 0,5 млрд долл. за пакет 99,7% акций», - сказал Билоус.

Билоус отметил, что руководство Фонда уже встречалось с потенциальными участниками тендера. И большинство из них – известные компании, которые планировали принять участие в приватизации, в том числе и приватизации ОПЗ в предыдущие годы.

«Большинство компаний, которые проявляют интерес, они публичные и торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской бирже. Я не хотел бы называть имена, но могу сказать, что это все западные компании. И большинство из них принимали участие в предыдущей приватизации. В том числе и приватизации ОПЗ. Как вы знаете, были две попытки, но они были приостановлены по разным причинам», - сказал Билоус.

Он подчеркнул, что инвесторы рассматривают не только сам завод, но и перевалочный терминал. «Это большой бизнес, и тут еще можно поспорить, что более прибыльно - терминал или завод. Но конъюнктура на рынке хорошая, и предприятие – хорошее. Сейчас много дискуссий – продавать предприятие или нет. Так вот – продавать», - заверил Билоус.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на главу Фонда госимущества, основные приватизационные конкурсы текущего года, которые будут включать приоритетную продажу «Центрэнерго», Одесского припортового завода и 6 облэнерго, пройдут в ноябре-декабре текущего года на открытых аукционах.

«Мы приняли решение касательно приоритетных активов, которые будут предлагаться на открытых аукционах, скажем так, очень открытых конкурсах в этом году. Среди основных активов - «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, 6 небольших локальных станций и 6 облэнерго, пакеты акций которых будут предложены на открытом тендере методом открытого аукциона. Основные продажи планируются на ноябрь-декабрь этого года», - сказал Билоус.

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По словам Билоуса, ФГИУ уже занимается привлечением советников по приватизации и предпродажной подготовкой стратегических объектов приватизации. «Сейчас проводится работа по выбору советников из инвестиционных банков по большим объектам. Работа уже проводится, по некоторым объектам мы уже готовим информацию, передаем акции», - подчеркнул глава Фонда госимущества.

Также он отметил, что потенциальные инвесторы уже проявляют большой интерес к ОПЗ и «Центрэнерго».

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.