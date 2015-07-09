Билоус хочет получить от Демчишина акции "Центрэнерго" до конца недели

Пакет акций государственной компании «Центрэнерго» в объеме 78,29%, продажа которого должна быть проведена до конца 2015 года, будет передан Фонду госимущества до конца недели, сказал в ходе брифинга в Киеве глава фонда Игорь Билоус.

«Пакет акций должен быть передан сегодня-завтра», - сказал Билоус.

При этом он подчеркнул, что Фонд не рассматривает разделения пакета акций компании в ходе приватизации. «Мы не допускаем такого разделения, но этот вопрос не в нашей компетенции», - отметил Билоус.

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Государственная энергогенерирующеая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» принадлежат государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы: 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что в покупке государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза. Он подчеркивал, что приход прозрачных зарубежных инвестиций даст возможность дисциплинировать энергетическую отрасль и открыть доступ к западным рынкам капитала. Кроме того, подчеркивал Яценюк, приватизация госкомпании должна быть публичной и открытой, особенно в части формирования ценовых предложений.

Также Кабинет министров Украины принял протокольное решение обязать Министерство энергетики и угольной промышленности незамедлительно передать Фонду государственного имущества пакет акций государственной компании «Центрэнерго» для проведения дальнейшей приватизации. Однако министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявлял, что Минэнергоугля готово передать пакет акций «Центрэнерго» Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для дальнейшей приватизации предприятия при наличии реального западного инвестора, который будет готов озвучить предварительные ценовые предложения.