Глава Фонда госимущества обещает не допустить к приватизации покупателей из России

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) наряду с привлечением советников по приватизации намерен также привлекать аудиторов компаний «Большой четверки» к оценке объектов приватизации и планирует тщательно отслеживать конечных бенефициаров компаний, которые будут участвовать в приватизационных конкурсах.

Об этом сказал глава ФГИУ Игорь Билоус в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Да, мы будем привлекать аудиторов и отслеживать связи (участников торгов – УНИАН), прежде всего с Россией», - сказал Билоус.

При этом он уточнил, что российские компании не будут допускаться к приватизации. «Решение таково, что они не будут допускаться к приватизации», - отметил глава ФГИУ.

Читайте такжеОдесский припортовый завод хотят продать за $500 миллионов

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества, как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго». На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции в Вашингтоне и Париже.