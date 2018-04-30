Китайский "фондовый пузырь" и Украина

Внимание мирового сообщества, прикованное последние дни к долговым проблемам Греции, резко поменяло направление – теперь оно обращено на Восток, а именно на фондовый рынок Китая, масштабы обвала которого бьют рекорды и несут в себе риски для глобальной экономики.

В среду, 8 июля, которую уже эксперты окрестили «черной», индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,4%, а индекс CSI300, включающий крупнейшие компании Шанхая и Шэньчжэне, рухнул на 6,7%. Началась паника, более 500 компаний на следующий день с учетом риска обанкротиться приостановили торги ценными бумагами.

На ситуацию в КНР отреагировал мировой рынок: японский индекс Nikkei 225 упал на 3,1%, в Австралии снизились цены на железную руду (самый большой объем экспорта страны) почти на 6% - до трехмесячного минимума, индекс S&P/ASX 200 снизился на 2%, индекс Южной Кореи Kospi обвалился на 1,2%, цены на нефть опустились ниже 57 долларов за баррель с 60 долларов.

Официальный Пекин стал предпринимать беспрецедентные шаги для спасения ситуации. Комитет Госсовета по контролю и управлению государственным имуществом КНР временно запретил госкомпаниям продавать свои акции на биржах. А Народный банк Китая объявил об увеличении объема средств, доступных China Securities Finance Corporation, для обеспечения ликвидности ценных бумаг участников рынка. Корпорация намерена направить на эти цели беспримерные средства - 81 миллиард долларов. Кроме того, регулятор фондового рынка Китая ввел шестимесячный мораторий на продажу своих пакетов для держателей более 5% акций одной компании и понизил процентные ставки, сообщило агентство Bloomberg.

Между тем, к тому времени ценные бумаги, имеющие оборот на китайском фондовом рынке, понесли фантастические потери - более $3 трлн своей стоимости – максимальное обесценивание с 1992 года.

Дело в том, что постепенный спад на китайском фондовом рынке начался с 12 июня, после достижения пика - рост обеих бирж к тому времени в годовом выражении достиг отметки 150%. А за 4 последние недели показатель опустился до уровня 36%, то есть, сократился на треть – рекордное падение за 20 лет. Убыток китайских компаний – более $3 трлн в двадцать раз больше ожидаемого экономистами объема списания греческих долгов. А если сравнить с украинской экономикой, то потери капитализации китайского фондового рынка за последние 4 недели составляют более 23 валовых внутренних продуктов Украины (в соответствии с уровнем 2014 года).

Эксперты предупреждали о перегреве китайского фондового рынка последние полтора года, акцентируя его искусственный рост на фоне негативной экономической статистики. Так, по данным банковской группы HSBC, индекс PMI непроизводственного сектора Китая по итогам июня снизился до минимума за последние пять месяцев и составил 51,8 пункта. По сравнению с маем данный показатель снизился на 1,7 пункта. Пока Пекин не обнародовал остальные макропоказатели за июнь, но есть статистика за май, которая также свидетельствуют о сокращение китайской экономики: по данным Главного таможенного управления КНР, в долларовом выражении Китай сократил экспорт в мае на 2,5% по сравнению с тем же месяцем 2014 года, импорт - на 17,6%. В январе-мае 2015 года совокупный оборот внешней торговли КНР сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Стоит напомнить, что Китай по итогам 2013 года впервые был признан лидером мировой торговли, обогнав Соединенные Штаты Америки. Общий объем импорта и экспорта Китая составил $4,16 трлн. Снижает свои темпы и рост промпроизводства – с начала года чуть более 6% по сравнению с прошлогодним уровнем в 8%.

Участились дефолты частных компаний. Кроме того, впервые в истории Китая в апреле 2015 года объявила о своей несостоятельности госкомпания в энергетическом секторе - Baoding Tianwei Group, которая не смогла погасить $14 млн процентных платежей. И хотя долг незначителен, но сам по себе прецедент говорит от нарастающих рисках в экономики Поднебесной. На сегодня общий долг всех компаний КНР, исключая финансовые, за последние четыре года увеличился в два раза, достигнув $2 трлн. Местные органы власти при этом должны ещё больше – $3,3 трлн.

В виду долговой проблемы снижаются и показатели портфелей китайских банков, их прибыль в виду увеличения резервных фондов с учетом возможных рисков в текущем году сократилась вдвое, по сравнению с 2014 годом.

Так что же двигало фондовый рынок Китая к росту?

Делу партии верны

Начиная с прошлого года, власти Поднебесной, с учетом финансовых проблем в Европе и замедления восстановления экономики США, решили утвердиться на мировом рынке, демонстрируя небывалый рост капитализации своих корпораций – якобы инвесторы верят в экономическое чудо КНР и на перебой скупают китайские ценные бумаги. Но на самом деле они приобретались рядовыми гражданами - домохозяйками, студентами, рабочими по призыву официального Пекина поддержать свою экономику. Их убеждали, что Китай будет иметь «средний или высокий уровень» роста в долгосрочной перспективе, а правительство всегда будет опираться на «умное и целенаправленное регулирование» и гарантирует свою поддержку населению, даже в кризисный момент – которого быть не может по определению. Рупор Коммунистической партии КНР - газета «Женьминь жибао» не переставала писать: «Покупая китайские акции, вы покупаете китайскую мечту».

Все напоминает начало 50-ых прошлого столетия, когда Великий кормчий Мао Цзэдун объявил в Китае эпоху «всеобъемлющей индустриализации» - программу «большого скачка». Ее ключевым элементом было создание «дворовых доменных печей» для производства металла из низкосортной местной руды, металлического лома и даже старой кухонной утвари. Миллионы крестьян и городских рабочих в соответствии с указаниями властей вынуждены были бросить поля и фабрики, чтобы обслуживать «доменные печи». И хотя в результате реализации этой программы общий объем выплавки чугуна и стали в Китае всего за несколько лет превысил показатели металлургической отрасли Великобритании, побочным итогом стали путаница в экономике и разбазаривание природных ресурсов, включая катастрофический объем вырубки леса в целях получения древесного угля для «доменных печей», что в конечном счете привело к жесточайшему голоду, который унес жизни почти 30 млн китайцев.

Что-то подобное сейчас происходит с фондовым рынком Поднебесной. Следуя заветам Дедушки Мао, коммунистический Китай решил снова осуществить «большой скачок». Рядовым китайцам на сегодня принадлежат 90 млн брокерских счетов - 85% от общеего объема. То есть, капиталистов в КНР больше, чем коммунистов – Компартия КНР насчитывает 86 млн членов. Китайцы по призыву власти, вернее, требованию Коммунистической партии, понесли свои сбережения на биржу, многие для этого брали кредиты, даже под залог квартир. То есть, поначалу «китайскую мечту» жители Поднебесной покупали за свои кровно заработанные, а затем - за одолженные средства.

Как отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, количество биржевых счетов росло на 1 млн в неделю, а суммарные дневные обороты Шанхайской и Шэньчжэньской бирж достигли $200 млрд, что в 4-5 раз превышает обороты Нью-Йоркской фондовой биржи. Кроме того, процветало нерегулируемое маржинальное кредитование (от простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег, или стоимость получаемого товара, обычно в несколько раз превышает размер залога/маржи). Спусковым крючком падения послужила попытка китайских регуляторов навести порядок с маржинальным кредитованием. Запрет на нерегулируемое использование кредита вызвал каскад маржин-коллов (требование к клиенту дополнительно пополнить свой счет для покрытия убытков) и обвал рынка. По словам Иосуба, сейчас китайские регуляторы пытаются стимулировать рынки, снизив биржевые комиссии и комиссию депозитария, но результатов это пока не приносит. Кроме того, начато расследование на предмет манипулирования рынком с помощью коротких продаж. «Хотя искать «крайних» в падении рынка бессмысленно. Любой пузырь рано или поздно лопается. Деревья не растут до небес», - подчеркнул эксперт.

Китайский кризис и Украина

Эксперты считают, что влияние китайского кризиса на другие рынки будет достаточно опосредованным.

«На китайском рынке не много иностранного капитала, погоду делают в основном местные инвесторы, именно они и теряют сейчас деньги. На этом фоне можно ожидать некоторый отток средств с рынков других развивающихся стран в пользу долларовых активов», - подчеркнул Иосуб.

Экономический эксперт Эрик Найман считает, что лопнувший китайский «мыльный пузырь» может угрожать повтором ситуации 1929 года в США, когда биржевой крах привел к многолетней Великой депрессии.

«Это может привести к девальвации китайского юаня, и в любом случае плохо для сырьевых рынков - нефти и металлов, и это в первую очередь», - отметил эксперт.

И действительно, после обвала на фондовом рынке Китая тонна железной руды подешевела до $44,6 за тонну – до минимума с 2009 г., по данным Metal Bulletin. А никель, медь и алюминий обновили минимум за шесть лет, следует из обзора Bloomberg.

Как известно, львиную долю экспорта Украины составляют черные металлы и железорудное сырье. А кризис в Китае спровоцирует его металлургов снизить цены на свою продукцию, то есть, демпинговать. Таким образом, сценарий для отечественных производителей черных металлов как нельзя негативный. И еще одна сторона медали – под давление китайского кризиса может произойти отток капиталов с развивающихся рынков. Это коснется и иностранных инвесторов, работающих в Украине.

Между тем, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурс считает, что не нужно опережать события. «Нужно просто подождать. Сейчас есть два варианта развития ситуации – либо глубокая коррекция, так как с одной стороны есть дикий рост фондового рынка Китая в течение года, а с другой – экономика КНР с 2010 года практически не росла. В целом, темпы роста экономики Китая в 2010-2015 годы такие же среднегодовые, как и в США», - отметил эксперт.

Таким образом, по его мнению, говорить о том, что в Китае надулся супер-пузырь, который должен лопнуть и все с собой похоронить, некорректно. В то же время, есть большая проблема с тем, что очень много физических лиц участвуют на китайском фондовом рынке, сотни миллиардов долларов привлечены именно ими, а это всегда дает предпосылку для кризиса.

«Что будет дальше, говорить преждевременно. Кризисы цикличны – они рано, или поздно, но происходят. Вполне вероятно, что следующий кризис придет из Китая. Но говорить о том, что он произойдет именно сейчас, - большой вопрос. По всем стандартам – рановато, но в наше время все процессы ускоряются», - подытожил эксперт.

Но есть еще один нюанс – исключительно положительный для Украины. Обвал на китайском фондовом рынке произошел на фоне снижения темпов роста экономики страны. И если рост не возобновится в запланированных правительством Поднебесной объемах, то крупнейший потребитель топлива в мире снизит свои энергоаппетиты. То есть, на мировом рынке грядет сокращение спроса. Как результат – нефть еще больше подешевеет, а она уже сейчас стоит порядка $57 за баррель. Для Украины это означает удешевление российского газа, контракт на поставку которого привязан к стоимости нефти. Также упадут цены на бензин.

А вот бюджет России рассчитан на стоимости черного золота в $60. Если нефть обрушится до $40 (а это возможно при выходе на рынок Ирана после договоренности по его ядерной программе с "Большой шестеркой", причем переговоры близятся к завершению), то доходы российской казны, которая и так трещит по швам на фоне санкций Запада, сократятся на несколько триллионов рублей. И тогда РФ, которой отрезан выход на рынок капитала, ожидает еще более масштабный финансовый кризис.

Напоследок свежие фондовые новости: по данным Bloomberg, 10 июля индекс Шанхайской фондовой биржи начал торги с падения на 0,05%, но затем вырос на 5,12% - до 3,89929 пункта, шэньчжэньский индекс Shenzhen Composite Index прибавил 4,02% и составил 2,03390 пункта. Как сообщает агентство, власти Китая приняли решение направить 250 млрд юаней (около $40,3 млрд) на стабилизацию экономической ситуации.

И все же, несмотря на разнонаправленные колебания рынка, фундаментальные проблемы остаются, и лопнувший китайский «фондовый пузырь» грозит забрызгать весь мир, в том числе и Украину.

Нана Черная, Виталий Чуйко (УНИАН)